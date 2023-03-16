關懷獨老大家一起來！石門區豬槽潭住著一名64歲獨居長輩，因失智致隨地便溺，新生活促進會工作人員在送餐關懷時，發現蹲地式廁所不通，「黃金」滿溢甚至乾癟，社服組主任呂冠德利用牛奶瓶剪去半片，慢慢刮除，並接水沖洗，結果一個上午清潔下來，身上吸附味道久久不去，被同仁戲稱為「最有味道」的男人。

這位長輩因離婚獨居，由於曾中風過導致有時神智不清，領有第一類身心障礙證明，目前為高風險通報個案，每個月僅領有身心障礙輕度補助3372元，而他的妹妹在石門賣石花凍，雖曾接濟一段時日，但因自己也有家累，因此請求在地社福團體「新生活促進會」協助，該協會開案服務後，與石門區公所一起進場協助送餐，並致贈一些實物銀行的生活物資。

且因為長輩失智導致廁所不通，工作人員回報後，社服組主任呂冠德不忍心，和另一名社工劉文娟一起前往協助清理，希望讓這位長輩居家整潔，起碼有個生活品質。

新生活促進會創辦人羅素如表示，昨日正巧是呂冠德的生日，同仁本來訂了個蛋糕，要為他慶生，沒想到他回協會後全身臭烘烘，才知道他去幫忙案家清理「黃金」，既嘻笑他、也敬佩他，呂冠德則過了一個難忘的生日。

羅素如說，協會部分工作受新北市社會局和公所委辦，在北海岸服務弱勢家庭和個案，包含三芝、石門、金山等共1千多位列冊具福利身份的案家，一一送餐和提供生活物資，工作同仁均兢兢業業，希望為案家多做一點。像劉文娟即使在假日非上班時間，也會在家中熬粥，為吞嚥困難的獨居長輩送粥，直到最後長輩往生。