看好政府普發6000元現金帶動消費市場，宏佳騰智慧電車自即日起至4月15日期間入主Ai-1 Ultra ABS、Ai-4 Ever限定車型，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折2萬9800元外，額外再享最高9000元及4500元購車優惠折扣。限定車型Ai-1 Ultra Belt與Ai-2 Gather/+，活動期間購車再加碼贈送鋁合金腳踏墊、專用前置物籃等多項好禮。

此外，春暖花開的春遊時節將屆，「FUN心Ai玩」電車全車系春季健檢現正如火如荼展開，宏佳騰提醒車主們記得在3月31日前要為愛車預約回廠免費健檢，讓春假出遊更安心。春季健檢項目包括：行電裝系統、冷卻系統、安全性檢查、傳動系統、機械結構五大系統，購買原廠精品最高可享9折優惠，消費滿2500元更可獲贈滿額禮刮刮樂一張，就有機會帶走「台灣虎航日本全航線來回機票」、「8800元 7-11禮券」、「CROXERA M智慧後照鏡」、「MAXXIS 110/70-13 MA-EVR輪胎」、「FASS輕量化魚雷矽膠握把」等多項好禮。