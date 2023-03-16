搭乘台鐵直達車 謝國樑：完善轉乘公車供民眾通勤

基隆市長謝國樑16日上午在交通處長王圳宏陪同下，搭乘台鐵直達車到南港車站。他強調，透過台鐵直達車，提供市民通勤更多元化的選擇，接下來將請交通處完善市內轉乘公車路網，俾便未來搭配1200月票，讓民眾有時間可控的通勤選擇。

謝國樑表示，搭乘爭取已久的自強號增停南港站的班車，瞭解民眾通勤情況，鼓勵大家善加運用。他說，台鐵直達車是基隆民眾往來台北通勤的重要交通工具，甚至可以堪比捷運的重要性。他就以台鐵109次自強號為例，早上7時34分自基隆發車，8時便可抵達南港車站，對在台北工作的民眾來說，可以輕鬆控制轉乘的時間。

謝國樑也鼓勵住在安樂區的民眾，可以多利用這班台鐵直達車，自八堵車站上車後，就能快速抵達台北市，不管是天候有變化或是國道塞車，都能在「時間可控」的前提下，順利通勤。

謝國樑強調，這是自己在上任後，爭取的第一個直達車，但這不是最後或唯一的列車，市府將持續努力為民眾通勤權益爭取。

謝國樑指出，他也拜託交通處長王圳宏，儘快完善轉乘的公車路網，讓住在安樂區或距基隆火車站較遠的民眾，也能夠利用這班台鐵直達車。另外，也將加強宣導，讓更多民眾知道有更多元化的通勤選擇。

謝國樑說，透過這樣的轉乘，也可能會讓民眾的通勤成本增加，但目前中央正在規畫1200月票，可以有效減輕民眾通勤負擔，如此一來，民眾就可以在沒有後顧之憂的情況下，選擇最適合自己的、時間可控的通勤方式。