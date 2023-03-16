大陸三大航空公司2月營運數據出爐，國際航班需求增加。中國國航、中國東航與南方航空15日相繼披露2月營運數據，這三家的客運運力投入在1月實現1倍以上增長後，2月市場進一步加速回暖，年增長1至4倍以上；中國東航運力投入年增幅甚至高達425.99％。在國際旅客周轉率方面，三家航空公司也實現暴增，年增長4至7倍以上。

《中國基金報》報導，數據顯示，中國國航、中國東航與南方航空2月國際航班客運運力投入（飛行公里x可出售座位數量）增速提升明顯，分別較去年同期增長167.4％、425.99％和317％。而在國際航班旅客周轉率（運送旅客人數x運送距離）方面，這三家航空公司更是較去年增長707.3％、593.4％和450.98％。

另外，三大航空公司地區營運數據也出現穩步提升。其中中國國航的地區客運運力投入較去年上升64.2％，較上月上升17.9％；地區旅客周轉量較去年上升85.7％，較上月上升15.3％；中國東航地區航線客運運力投入較去年上升104.99％，地區航線旅客周轉量較去年上升152.25％；而南方航空地區客運運力投入較去年上升379.89％，地區旅客周轉量較去年上升686.75％。

據了解，中國東航的國際及地區航線3月將恢復至75條，與2月相比新增8條，涉及國家和地區增至29個。而按照規劃，4月份之前，南方航空將進一步增加國際及地區航線至每週177班。

報導另指出，目前來看，大陸國內航線已經恢復至2019年水準，甚至出現小幅增長。根據最新數據顯示，2023年3月9日國內航班量1萬1148架次，恢復至2019年同期的99.5％。而在3月10日，國內航班量較2019年同期甚至增長1.3％。