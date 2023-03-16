漢翔2022年營收占比：國防業務57％、民用業務38％、科技服務5％，去年營收突破300億元，達到302億元，年增27％，每股盈餘1.73元。

三大業務中，國防業務部分，高教機2021年起小量交機，今年將交付17架，認列高峰將落在2023～2024年；另外，今年是145架次F-16 A/B性能提升鳳展專案結束，接著為2020年簽約的F16維修中心5年23億合約，後續還有初教機訂單，法人預估今年軍用營收成長25％～30％。

民用業務方面，由於跨境旅遊需求明顯回溫，波音、空巴需求大增，波音預計2023年底737-MAX單月生產37架，2025年交貨回到疫情前水準，單月生產提高到50架。空巴預計2023年單月生產65架，2022年商用飛機交機目標660架，預計2023年交機成長10％。法人預期2023年民用業務成長23％～27％。

科技業務包含儲能及電廠建置工程等，其中儲能業務方面，已投入5MW儲能，第二、第三儲能電廠計畫今年第2季加入營收貢獻，儲能業務收入今年預期達到1億元以上。

漢翔今年1、2月營收年增率52.9％及95％，累計前2月營收58.77億元，年增73.2％，2022年獲利16.27億元，每股盈餘1.73元，較上年度翻數倍成長，法人預期今年軍用訂單穩定，較不受整體系統性風險影響，獲利仍有望呈現4成以上高成長，EPS挑戰2.5～2.7元。