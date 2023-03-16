楊麗音（左起）、林美秀及于子育一起上《誰來演戲之圓桌對談》匣子大開，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

演員林美秀、楊麗音及于子育在戲劇中多次演出母親角色而有目共睹，3人接受鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》訪問，大聊「媽媽經」，想不到聊到又哭又笑。林美秀率先虧起自己媽媽，說在演媽媽角色時，很多時候都會模仿自己的媽媽，特別是喜劇演出的時候，「有一次我要帶她去買金飾，她先是推說身體不舒服，但邊說還是邊準備要出門，那個情緒轉換真的很好笑」。

于子育則稱自己的「兒女」都十分優秀，她先是大讚《俗女養成記》的女兒謝盈萱是一個能量很強大的演員，接著又誇《初戀慢半拍》的兒子柯震東，「他是天才吧！一開始雖然不熟，但一上戲就能馬上到位，我們演很多場次都是一次完成」。一旁的楊麗音則說，為了拉近跟「兒女」之間的關係，「通常第一次見面時，我都會直接跟他們說『過來，抱抱』」，讓現場笑個不停，主持人王琄還開玩笑說：「這是職場性騷擾了吧。」

3位國民媽媽演技倍受肯定，但其實只有楊麗音在現實生活中是媽媽，育有2女1男，但她的求子路並不順利，楊麗音回憶起演出《俗女養成記2》時，一場懷念過世兒子的戲，讓她忍不住淚灑攝影棚，「我有差不多5年的時間，來來回回的懷孕、流產，所以在演出那段的時候，有一種對生命中失去的那個遺憾感到抱歉」。讓現場聽了無不鼻酸。該集分上下兩集播出，於18日及25日周六下午4點在MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的《誰來演戲之圓桌對談》。