國泰世華的好市聯名卡於今年8月7日屆期，不少人已申辦新的富邦聯名卡，一名男網友表示，昨日才知道新的富邦聯名卡還不能使用，進入賣場消費還是要用原有的國泰世華聯名卡，他直呼「差點就要剪卡了」，貼文釣苦主現身說，爽快地把國泰卡剪卡後，帶著富邦卡進買場消費，結帳店員告知還不能用，只好去領現金。

原PO昨（15）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，才知道剛申辦富邦和好市多的聯名信用卡，要在8月8日才能使用，8月7日前進出好市多消費還是得用國泰世華聯名卡。

原PO表示，拿到富邦新卡後，差點一刀剪掉國泰卡，他提醒網友「8月7日前都不能剪哦！」貼文曝光網友也加入討論，「不知道為什麼一堆人急著要換卡？」、「因為還不能用，所以根本不用急著辦新卡」、「真麻煩！全球就台灣在那指定一家銀行才能刷」、「我也是拿到卡後，才發現8月7日後才可以使用，差點直接罵髒話」、「我就是那個先剪了，然後開心去逛好市多發現不能用的人」、「我在收到富邦新卡後，就很豪邁的剪了，結帳拿出新卡，店員跟我說8月8日才能用，我也只能去領現金來付了」。

留言中也有人分享不慎剪卡補救辦法，「就算剪卡，卡片還沒註銷，只要把國泰卡綁定Costco App，就能用手機刷卡購物了」、「我好久沒有拿出卡片了，連會員卡也是，只要帶手機、充滿電，就搞定了」。