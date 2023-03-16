警方持續溯源後，本月14、15日將韓籍主謀金男、幹部申男及剩餘的台籍工作人員緝捕歸案。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機及現金37餘萬，另外凍結該公司2個帳戶，共計新台幣100萬元。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員林警分局與刑事警察局今破獲以39歲金姓男子為首的洗錢犯罪集團，以合法公司掩護非法行為，在台中市西區某商辦大樓設立博弈網站、洗錢機房，每天不法金流高達上千萬，該網站從去年7月營業至今年1月，不法金流高達83億，警詢後將韓籍金、李、文、趙、申等其於台籍幹部共16名嫌犯，依賭博、洗錢防制法等移送彰化地方檢察署偵辦。

根據警方調查，韓籍金姓男子以「出國旅遊兼賺大錢」為號召，招募韓籍幹部來台管理機房，每月薪資高達10至12萬元，還在104人力銀行刊登廣告招聘熟悉韓文的台籍工作人員，24小時輪班轉帳，配合韓國博奕網站進行轉匯。

金姓男子將台灣作為斷點，隱匿犯罪所得，專案人員見時機成熟後，由檢察官指揮，會同臺中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊、第二分局、第三分局、苗栗縣警察局外事科等單位進行搜捕。

今年1月中旬執行搜索拘提，在臺中市西區臺灣大道商辦大樓查獲博弈洗錢機房及公司租屋處，逮捕韓籍幹部李、文、趙等，另外還有臺籍工作人員等1男6女共10人。

警方持續溯源後，本月14、15日將韓籍主謀金男、幹部申男及剩餘的台籍工作人員緝捕歸案，共查扣電腦主機12台、螢幕20台、手機及現金37餘萬，另外凍結該公司2個帳戶，共計新台幣100萬元。

員林分局分局長葉文啟表示，近年台韓關係良好，許多外國人來台合法觀光旅遊，不論是否本國人，若在台灣從事不法行為，危害國家秩序與社會安全，警方絕對嚴正執法，以還給國人社會安定與金融秩序。