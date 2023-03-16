當時拿出警棍打中邱嫌手腕，凶器噴飛。（洪靖宜攝）

2名刑大員警奮力壓制凶嫌，唐小隊長手上還有留傷口。（洪靖宜攝）

刑大大隊長送上豬腳麵線慰問。（洪靖宜攝）

高雄市三民區鼎力路一處早市，今天上午驚傳一起凶殺案；51歲夏姓女子與55歲邱姓男子一起在市場擺攤時，2人在魚攤時不明原因發生口角，邱男不滿之下拿起手邊的魚刀對夏女猛砍，夏女傷重倒臥血泊，當時行經該路口的刑大偵八隊的小隊長及偵查佐目擊過程，不顧邱嫌手上還有刀，第一時間抽出警棍打中邱男的手腕，將他手上的刀打掉，將人壓制在地。

當時正要前往仁武附近辦案的刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評，行經該路口停等紅燈時，發現前方50公尺處發現路邊有男子疑似持棍正毆打另名女子，但仔細一看發現竟是持刀刺人，立刻停車，不顧邱嫌手上還有刀，抽出警棍，不到1秒的反應時間，打中邱嫌「手腕」，手一鬆刀子噴飛，立刻將人壓制，銬上手銬，也趕緊通報119。

想起當時畫面仍餘悸猶存，由於對方持的凶器刀相當長，但2人當下完全沒有時間思考，只想趕緊抓人和救人，幸好當時反應迅速和得當處置立刻沒讓凶嫌跑了，過程中唐小隊長手腕也留有幾道紅紅的傷痕。刑大大隊長鄢志豪也特地送上豬腳麵線慰問，並讓他們過過運。

這起驚悚殺人案就發生在今日上午9時7分許，邱姓凶嫌與夏女在市場擺攤賣魚，疑似商討分手事宜，雙方發生口角，邱男情緒不滿下，拿起手邊在殺魚用的魚刀，夏女拔腿狂奔，邱男緊追在後，在鼎力路時追上夏女後朝她身上猛砍數刀，夏女送醫後仍宣告不治，全案依刑法殺人罪偵辦。