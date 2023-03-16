核二廠2號機除役後，經濟部將於3月底召開電價費率審議會，外界預估，4月電價勢必要調漲，對此，國民黨立委江啟臣表示，電價勢必會漲，絕對跟核二廠2025非核家園落實有最大關係。有媒體報導指出，這次考量到全球景氣趨緩重創出口導向型製造業，將設計全新電價機制，江啟臣說，景氣跟電價關係不曉得根據是什麼。

江啟臣表示，根據誰的景氣？台灣的景氣還是國際景氣？物價要不要考量？因為景氣跟物價波動，考量指數只有一種嗎？還是有其他指數一起考慮呢？要做決定前，恐怕要做好全盤的檢視，要做好社會溝通，而不是今天隨便找個理由合理化漲價，人民恐怕無法接受。

江啟臣分析，景氣只是其中的一種指數而已，現在人民更擔心物價還有薪水問題，用景氣考量電價，那人民也可以要求景氣好，薪水也要漲？公務人員也要求景氣成長，薪水也要漲？這個問題恐怕不是這麼簡單。

江啟臣批評，現在問題是供電不足怎麼補，漲價恐怕是其次，有錢買不到電，這是大家的夢靨，這個政府讓大家感覺到有錢買不到電，所以漲價是合理，這是很過分事情，你要廢核可以，但要做到穩定供電、價格合理，「不要我付了錢，又要斷電、跳電，這樣大家會懷疑，非核家園的正次到底對不對，該不該這個時間點落實」。