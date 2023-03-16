海洋委員會海巡署金馬澎分署第10岸巡隊去年9至11月間，共查獲私運出口龍蝦3433箱。（海巡署金馬澎分署第10岸巡隊提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署第10岸巡隊去年9至11月間，共查獲私運出口龍蝦3433箱，淨重達5萬8706公斤，移送基隆關裁處新臺幣9861萬餘元，成為馬祖史上最高裁罰金額。

財政部關務署指出，大陸禁止澳大利亞龍蝦進口後，部分人士因利之所趨，鋌而走險，在未經海關申報的情況下，自馬祖私運活龍蝦出口至大陸，去年光是3個月內高達33航次；為防堵走私不法，海關與海巡緊密合作，經鍥而不捨的追緝，最終在本月10日由基隆關全數裁處完成，彰顯政府執法決心。

關務署強調，船舶載運貨物，有規避檢查、偷漏關稅或逃避管制，未經向海關申報，逕自運輸貨物進、出國境，即構成海關緝私條例第3條「私運貨物進、出口」，依該條例第36條第1、3項規定，最高可處貨價3倍之罰鍰，並將私運貨物一併沒入。

海巡署也表示，將持續與關務署合作，打擊不法遏止走私歪風，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。