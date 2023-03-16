為響應全國唯一獲金標籤認證的「萬金石馬拉松」，市府攜手店家推出優惠，民眾在本月底憑活動DM或者選手號碼布在青春山海線特約店家消費即享折扣。（經發局提供）

新北市府2019年起跨局處推廣「青春山海線」品牌，串連北海岸淡水、三芝、石門、金山到萬里等8個行政區，推廣低碳旅遊及特色伴手禮，截至去年底已創造超過450萬元銷售額，為響應全國唯一獲金標籤認證的「萬金石馬拉松」，市府攜手店家推出優惠，民眾在本月底憑活動DM或者選手號碼布在特約店家消費即享折扣。

新北市經發局長何怡明說，市府積極宣傳青春山海線品牌，2021年起輔導業者用在地食材開發新產品，重新設計包裝，打造14款伴手禮商品、2款限量山海線禮盒，同時協助拓展銷路，有效增加商家超過2成以上的業績，商家也自行搭配節慶，辦理促銷活動，推廣合適的伴手禮。

雖然青春山海線新單品的推廣階段性認識已達成，市府也希望持續推廣北海岸特色伴手禮，讓民眾親自走訪採購，今年依據商家背景、特色商品及服務性質，結合品牌視覺設計、創新商品開發、場域布置或改造等，開啟群聚或個別商家輔導模式，再度提升地方經營能量。

其中，位在富基漁港外圍的春金活海產，開業超過30年，從傳統柑仔店轉型為海鮮餐廳，目前由家中二代接手，小兒子也在2020年從國外返鄉繼承家業，除了讓消費者品嚐美味海鮮料理，春金活海產也想讓客人了解自家食材的產地、料理方式、最佳食用方式，因此近年來積極推廣石門的景點及特色美食。

春金活海產也參與青春山海線輔導計畫，開發魚酥伴手禮，並獲選「2022新北嚴選」的美食名店，增加能見度，也成功推廣石門地方特色。

經發局表示，青春山海線的萬里、金山、石門區特色店家將配合本月19日的萬金石馬拉松，推出來店消費9折或消費滿額送好禮等多項優惠，詳情可至新北市經發局「來趣新北金發局」粉絲專頁或活動網站（https://reurl.cc/LN0vRy）查詢。