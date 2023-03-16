恆生科技股指數暫跌0.76%，蔚來跌2.7%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌2.46%。阿里健康漲3.17%，表現最佳；其次為萬國數據漲2.7%。

隔夜原油和基本金屬等大宗商品價格重挫，受此打擊，中國宏橋跌3.6%，中鋁跌近5%，江銅跌4%。中石油一度跌近6%，目前暫跌4%。中海油亦跌4%，中石化跌1.3%。油服股表現尤其疲弱，安東油田服務跌7%，稍早前一度跌逾14%。

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