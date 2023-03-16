瑞士政府出手挽救財務爆雷的瑞士信貸，以及美股指數期貨小漲，緩解了市場的恐慌情緒，周四香港股市跌幅收斂，目前恆生指數跌1.5%，報19239.25點，盤中一度急挫430點，報19109點，創下去年12月21日以來新低，稍早前曾回升到僅跌151點。國企股暫跌0.89%，報6501.34點。