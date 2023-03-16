台積電創辦人張忠謀今天與《晶片戰爭》作者克里斯‧米勒進行世紀對談，透露當年創辦台積電的祕辛，張忠謀強調，當時政府是「心不甘情不願的投資者」，如果不是前經濟部長李國鼎力挺，政府當初也不會投資台積電。

天下雜誌今天舉辦「半導體世紀對談」， 邀請張忠謀與克里斯‧米勒，針對「全球晶片競爭與台灣的關鍵實力」進行對話，現場大咖雲集，副總統賴清德、台積電董事長劉德音與總裁魏哲家、鈺創董事長盧超群、玉山銀行董事長黃南州等人都親自出席，還有美國、德國等辦事處也派代表與會。

張忠謀說，他閱讀《晶片戰爭》這本書，是「懷舊之旅」，書裡面的主角，他印象中有一半都過世了，不過他認為這本書裡面有一些需要「小小修正的地方」，裡面太過強調政府對台積電扮演的角色了。

他說，其實政府當初是扮演投資者，還是「心不甘情不願的投資者」，當時有個關鍵人物，就是時任行政院政務委員的李國鼎，也是唯一相信他的人，才讓政府願意投資取得48％股權，好像是55億元新台幣，如果不是他，政府當初也不會投資台積電。

除了促使當時的政府支持，還有向外資及本土企業募資金，張忠謀指出，飛利浦當時是第二大投資人，因為他被交待說，要提高台灣投資人的信心，不得不拉飛利浦投資，當時飛利浦投資了28％，其餘24％至25％邀其他投資人。

台積電在1987年成立，但成立後的第七年，1994年台積電在台灣掛牌上市，他說，政府巴不得立刻賣光光，為了讓政府能夠儘快賣出股票，台積電因此到美國紐約去上市。後來飛利浦股票也降到7％，政府賣到剩6％，他就提醒不要再賣了，希望他們仍保留持股，這就是政府目前的持股。

當然，他說，台積電也有獲得政府其他的支持，最初是來自工研院裡的IC研究團隊，大約有120名工研院成員加入到台積電，成為核心小組的成員。