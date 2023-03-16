3月底將新闢捷運圓山站和市政府站直達內科之快速公車，最密班距分別為3、5分鐘（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安上任後，積極改善內湖交通問題。台北市政府交通局表示，3月底將新闢2線直達內科之快速公車路線，分別自捷運圓山站和市政府站發車，全天共計84班次。而3個月以來，尖峰時間平均旅行時間除堤頂大道外，其餘主要道路微幅下降約3至5％。

公運處表示，自30日起配合內科平日彈性上下班時間，新闢2線直達內科之快速公車路線，分別是內科快線1由捷運圓山站發車，內科快線2由捷運市政府站發車，提供密集班次，採1段票收費並提供轉乘優惠，民眾於首站捷運站乘車後，第二站即為內科站位。

公運處說明，透過大數據分析發現，內科地區民眾旅運行為主要為捷運轉乘公車，其中又以捷運圓山站及市政府站為主要轉乘站點。為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2，共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。

內科快線1為上午42班次、下午13班次，服務時段為上午7時至9時30分、晚間6時10分至8時10分；內科快線2則為上午20班次、下午9班次，時段為上午7時至9時30分、晚間6時至8時。較內科通勤專車圓山、市府直達車，營運時段增加1小時，並縮短班距，且增加公車間轉乘優惠。

交通局並公布內科交通3個月執行計畫改善成果，針對內科區域主次要幹道包含堤頂大道、港墘路、瑞光路及舊宗路等，利用CVP（Cellular-Based Vehicle Probe）電信大數據統計資料，估算平日下午5時至晚間7時尖峰時段，小客車平均旅行時間，顯示短期計畫改善後，除堤頂大道無下降，其餘區內主要道路微幅下降約3至5％。

交通局指出，於1月17日成立跨局處府級專案小組，並研擬短、中、長期執行計畫。短期重點為增加見警率以達成路口淨空、提升公共運輸量能致汽機車減量及交通工程改善促使車行動線順暢等三大措施。

除闢駛2線內科快線公車外，日前已實施路邊停車格尖峰時段禁停管制、通勤／直達公車加開12班次、捷運文湖線尖峰加密班次及車廂改裝增加容量、YouBike站位倍增至40站、重要路口增加見警率、路口路段壅塞檢討及時段性禁左標誌改內照式等。

交通局補充，至2024年間，則將廣納在地意見，與企業合作，多管齊下，執行計畫包含建置科技執法、闢駛北環幹線公車、擴大建置30處智慧號誌及檢討內科道路路型等，並推動綠色交通友善企業認證機制，由企業端響應綠運輸政策，以減少私人運具使用，紓解內科交通。

然尖峰時間平均旅行時間，內湖主要道路微幅下降約3至5％，然堤頂大道不減反增1.54％。交通局長謝銘鴻評估，因高速公路壅擠造成回堵現象，也會持續留意，並和高公局洽談合作，未來會在平面段圓山、重慶和建國交流道做擁塞改善，將車流導引到平面高速公路。