香港大律師公會將於4月組團訪問北京，這是該會5年來首次再度組團訪京，有分析指出，這反映出公會與北京恢復溝通，關係解凍。該公會此行是在全國兩會結束及北京中央人事更迭後，而北京負責港澳事務的班子會否有變化暫未明朗，故公會將獲哪位官員接見，備受關注。

杜淦堃接受《南華早報》專訪時表示，訪京期間將與國務院港澳辦官員會晤，亦會到訪人大法工委、最高人民法院及北京的高等院校。此外，代表團將向中央反映對《香港國安法》和《基本法》23條立法的意見，亦會表達西方國家制裁的風險，為香港法律專業人士帶來的挑戰。

杜淦堃又提到，上月曾獲邀於深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，對方強調獨立的執業大律師是香港普通法制度的重要組成部分，沒有理由要改變有關制度。

大律師公會是香港兩大具法律地位的法律專業團體，與北京過往常有溝通，然而自2018年人權律師戴啟思就任主席後變得緊張；夏博義於2021年接任後曾因主張修改《香港國安法》，被中聯辦點名批評。杜淦堃去年接任主席後，取態與官方相對接近，是次訪京可被視為關係解凍的訊號。

曾任大律師公會主席的港府行政會議成員湯家驊認為，公會與北京關係改善是好事，相信與公會近來立場趨溫和、終於明白維護一國兩制的重要性有關。他認為，不需再糾纏於過往的矛盾，期望未來公會多做一些維護香港法治聲譽的事，反駁外界對香港的不公指控。