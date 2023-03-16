國民黨昨天中常會通過「中央選戰策略會報」名單，成員包含傅崐萁、李全教等爭議人物，引發爭議，新北市長侯友宜在臉書表示，「黑金不能復辟」；民進黨新聞部主任張志豪質疑侯，難道只是發臉書輕描淡寫一句「黑金不能復辟」就帶過嗎？這份名單裡面誰是黑金？應該直接點名，若是黑金，那涉及黑金的人要不要退黨？應該清楚表態，不是幾句話又想含糊帶過，尤其這份由朱主席一手主導的陣容，侯友宜應該更明確表態。

張志豪指出，細數相關成員曾受司法審判及涉貪瀆等重大爭議事件，所謂「中央選戰策略會報」，根本就是「違法亂紀金權賄報」，從中央到地方一起向下沈淪。

他說，其中10人名單，儼然就是KMT名師保證班，有「回扣王」黃健庭擔任召集人；李全教（行賄哥）：教你如何行賄當議長；傅崐萁（炒股小傅）：教你如何買空賣空致富；也有「惡霸土皇帝」劉政鴻（理財鴻）：教你如何讓國家負債賺你家的賺錢；更有大家印象深刻的周錫瑋（打虎哥）：教你如何赤手空拳打老虎；黃昭順（三條姨）：教你台三線是哪三條線；以及曾銘宗（仇女宗）：教你如何仇女讓自己大翻身。

他指出，這些人各個身懷絕技，這些國民黨的名師可以出一本「違法犯紀攻略」，手握提名生殺大權，國民黨人想獲得提名就要對這些名師學習，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。

張志豪痛陳，像是黃健庭擔任立委期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣，遭判刑確定；傅崐萁曾以縣府預算大量宣傳個人形象，從學校聯絡簿、作業本，再到愛心乘車卡、農民曆等不遺餘力，被戲稱為花蓮王，更涉及「合機股票案」被判處有期徒刑8個月；李全教不僅因為議員賄選被判當選無效被解職議員，在議長選舉時也同樣因賄選受到判刑，這三個人就可組成「犯罪者」聯盟。

張志豪表示，前苗栗縣長的劉政鴻，被網友稱為「苗栗理財王」，擔任縣長期間，苗栗縣政府負債高達648億，甚至被監察院通過彈劾指出劉政鴻無視苗栗縣政府財政狀況惡化，還逾越法定債限，造成苗栗財政危機，嚴重違失，但個人竟然幫自己還清5200萬債務。

此外，新竹縣前縣長邱鏡淳，他說，不僅住家是違法使用幼稚園用地，就連警衛室也是違建，沒想到邱鏡淳竟然表示非常震驚，簡直就是「違建王」。

張志豪質疑，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，朱立倫主席竟然還大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱主席所謂的希望？原來國民黨是要選誰比較會犯罪？比誰的刑期比較長。