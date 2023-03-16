今天記者會邀集前墾丁國家公園處長許亞儒、前科博館副館長周文豪及新竹林管處、特生中心、台中文山社大、靜宜大學等保育協力夥伴參與。（陳世宗攝）

2019年山貓森林啟動「買森林護山貓」購地保育公民行動短短三年集合 556 位山貓幫（幫山貓的人）、好野人（愛好野生物的人），購置13公頃山貓棲息的淺山生態棲地；山貓森林召集人吳金樹說，目前需要保護下來有200公頃，計畫與企業永續部門展開對話與討論，攜手發展重要但全球少有案例的「生物多樣性 ESG」，一起守護台灣珍貴，但岌岌可危的淺山生態系。

吳金樹今天於靜宜大學召開「『買森林護山貓』ESG一起來，蕩犬獵人不要來」記者會，邀集前墾丁國家公園處長許亞儒、東華大學老師吳海音、前科博館副館長周文豪，及新竹林管處、特生中心、台中文山社大、靜宜大學等保育協力夥伴。2023年三月啟動山貓森林生物多樣性ESG計畫，盼大幅改善山貓等淺生精靈的生育環境，增加台灣COP15的生態保護區的比例。

買森林護山貓！一起守護ESG生物多樣性 「淺山精靈」身影曝光。

山貓媽媽帶著小山貓在基地裡學習生活著。（山貓森林召集人吳金樹提供）

自動相機記錄下山貓森林2022年購置的枋寮坑基地。（山貓森林召集人吳金樹提供）

吳金樹表示，自動相機記錄下山貓森林2022年購置的枋寮坑基地，山貓媽媽帶著小山貓在基地裡學習生活著。但豐富的生態卻吸引來致命危機，基地裡也記錄到遊蕩犬隻與多筆獵人帶槍入侵，這讓我們很擔心也下定決心，要推動跨域合作護山貓「山貓森林生物多樣性 ESG」。

吳金樹指出，「山貓森林生物多樣性 ESG」規畫棲地巡護與經營管理，以及保育棲地擴大計畫，希望能讓母山貓可以安心的生養興旺，淺山生態環境保育也有很大的成長。不過一隻母山貓的領域高達200公頃（約 8 個大安公園或木柵動物園面積），巡護與經營管理費用也很龐大。

2022年12月聯合國生物多樣性會議在加拿大蒙特婁達成COP15結論，最引人注目的是2030年各國需要達成30％陸地畫設為保護區，台灣目前的生態保護區約19.185％。吳金樹說，「買森林護山貓」購地保育公民行動後，期盼企業參與對話與討論，與山貓森林一起發展出重要但全球少有案例的「生物多樣性ESG」，一起守護台灣珍貴但岌岌可危的淺山生態系。

吳金樹強調，要讓台灣保育有長足進展需要有更多人參與，主要是經濟上的支撐，目前有兩個主要計畫可執行，即山貓陣營保育的成績可以做為企業推動「生物多樣性ESG」；企業購置一公頃600萬元，另一個方案是採每年合作，苗栗很多土地租給光電廠商作綠能一公頃租金40萬元，一起守護台灣珍貴，但岌岌可危的淺山生態系。