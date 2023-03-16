桃園一名潘姓男子在大園一間加油站偷竊近萬元鈔票後，跑去三溫暖「鬆一下」，不久後就被警方逮捕。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名42歲潘姓男子，14日晚間經過大園區一間加油站，趁員工在辦公室作業時，竊取加油島收銀機的現金9000元，隨即徒步逃逸，警方獲報後調閱監視器掌握潘男行蹤，前往桃園區一間三溫暖逮人，並在其衣物內查獲贓款7000多元，短短2小時就破案，全案後續依竊盜罪嫌送辦。

大園警分局指出，埔心派出所於14日晚間9時許接獲轄內加油站員工報案，稱其在清點營業額時，發現加油島收銀機裡面的現金竟不翼而飛，損失約9000元，經調閱監視器查出是遭到一名男子偷走，請警方幫忙逮人。

警方獲報後調閱加油站周邊監視器畫面，發現男子是徒步前來，犯案後往埔心街上的計程車招呼站走去，疑搭車離開，經詢問計程車司機，得知男子下車地點為桃園區一間三溫暖店，便立即前去逮人。

警方到場後看見涉案的潘男躺在沙發上呼呼大睡，隨即對他進行盤查，潘男見事跡敗露只好坦承犯行，員警也在其衣物中查獲贓款7150元，警詢後依竊盜罪嫌將其移送桃園地檢署偵辦。