立委王婉諭今偕同多個教師產業工會召開記者會揭露，屏東縣某公辦民營實驗小學於2021年10月間發生性平事件，事發後該校林姓校長未依《性平法》處置，更讓雙方對質，且為規避罰則而偽稱知悉時間；而當老師扮演吹哨者時，林姓校長更對外宣稱該教師教學不力，甚至寄律師函警告。王婉諭也要求，撤銷林姓校長去年獲得的師鐸獎的資格。

王婉諭指出，W老師曾任職的屏東縣某公辦民營實驗小學，於2021年10月間發生性平事件，事發後該校林姓校長不但未依《性平法》處置，更讓雙方當面對質，甚至為規避罰則，偽稱知情時間，種種作為都造成當事人二度傷害。

王婉諭也公布相關錄音檔片段，內容明確呈現林姓校長於事發後，不僅未依法進行通報，甚至質問當事老師「那次之後還有嗎？」更將是否要校安通報的決定權歸責於當事老師，使其承受莫大壓力。

錄音檔中也聽到，林姓校長眼見事態擴大，卻仍試圖說服、教唆當事老師應配合學校偽稱知悉時間，以使學校可以規避延遲通報的罰則；更甚者，校長未依法將事件移由學校性平會處置，反而私自將行為人帶至校長室，當面質問該生「有沒有去摸人家老師的手臂？」更要求當事老師需當面向學生陳述事發過程，否則可能衍生學生家長反告老師誣告的狀況。

王婉諭指出，屏東縣政府面對如此證據，在究責、檢討態度上卻是相當消極及包庇。屏東縣政府就林姓校長蓄意延遲通報，且偽稱知悉時間的行為，認定情節未達重大，僅依延遲通報超過四天裁罰林姓校長12萬元；而針對另設調查機制行為，縱使該性平案調查報告已明確記載，校長行為違反《性平法》第21條第3項「另設調查機制」規定，然屏東縣政府卻未予裁罰。

此外，王婉諭也強調，林姓校長於去年7月才經屏東縣政府推薦獲頒教育部師鐸獎，然而面對違反《性平法》屬實，屏縣府仍認為其違法行為未損及教師專業尊嚴，函報教育部認定無須廢止師鐸獎資格。

出席記者會的當事教師W老師，則以書面聲明稿的方式，陳述其任教於該校期間不幸發生性平事件，林姓校長不僅未依法處置，更且教唆配合學校偽造通報資料，以及學校主任施壓另名認輔老師修改性平事件紀錄等狀況，甚至屢遭校長質疑其因性平案件而教學不力。W老師指控，學校面對事件曝光，始終對外謊稱其是因服務成績遭評定不優良才蓄意檢舉報復，然而其卻在今年收到學校委託律師事務所發函威脅，指稱該蓋有學校印信及校長章戳的服務證明書是偽造。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平另外指出，屏東縣府把該校當作實驗教育指標，大大吹噓辦學成效，然而他卻於去年接獲該校學生家長陳情，表示學生長期遭校內2名主任言語霸凌及不當管教，儘管多次向校長當面反映，校長卻未依規定進行通報、調查，甚至學生被逼到轉學後才啟動調查程序，縱使調查認定不當管教屬實，至今2名主任仍未受任何實質懲處。

王婉諭強調，林姓校長荒腔走板的行徑不僅傷害學校老師，更傷害學校中每一位孩子受教權，嚴正要求屏縣府重新檢視對林姓校長的裁罰、檢視如此校長是否仍適任，教育部也應儘速廢止該校長師鐸獎資格，以維護師鐸獎成立的宗旨與精神。

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