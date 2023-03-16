交通部長王國材16日與立法院交通委員會立委鄭正鈐、邱顯智視察新竹市交通現況，針對基隆捷運議題，王國材表示，基隆市府財政較為困難，近期交通部已多次開會盼協助減輕負擔，但在捷運補助辦法有全國一致的標準，在此標準下是否有解釋空間，仍在努力。

王國材說，目前已有初步方向，明天次長也會到基隆市府拜訪基隆市長謝國樑，其中有一項在做捷運時的土地開發挹注很重要，交通部曾委託基隆市的研究，在北五堵的開發淨收達到42億元，就是把捷運用地拿出來後還可淨賺42億，這部分應可補到基隆捷運帶來的負擔，交通部也會盡量協助。

此外，針對高鐵斥資258億買12組新車，台灣比日本貴的原因？王國材回應，高鐵列車現在43列，此次採購12列已排了3年，一開始的價格比現在價格多出1倍，在這過程中，政府也有介入，包括民間團體介入討論，現在談到的價格如果用物價來調整，算是滿便宜的價格，現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年中能投入營運。

至於高鐵新車上路期程及特色優點？王國材說，新採購的高鐵列車是新一代新幹線，比現在的700T的功能更升級，預計2027年中投入營運，確定後就會製造，也會針對台灣驟雨等設計要求廠商依規執行。