母狗全身上下只剩左後肢完整，左前肢白骨明顯，幾乎瘦成皮包骨。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

母狗全身上下只剩左後肢完整，左前肢剩一截白骨。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣動物緊急救援專線日前接獲民眾通報，指梅山鄉瑞峰村有犬隻受傷嚴重，全身上下只剩左後肢完整，靠左前肢殘餘白骨支撐身體，身形十分瘦弱，但生命力極強，嘉義縣家畜疾病防治所派人前往救援，研判母狗肢體都是山豬吊夾斷，經緊急治療後，斷肢母狗已被好心人認養。

家畜所長林珮如指出，找到母狗時，發現牠僅靠左前肢殘餘斷骨來勉強支撐身體，並以類似拐杖方式，輔以嘴巴匍匍爬行，見人就害怕躲藏，可憐模樣令人鼻酸、心疼。

林珮如說，母狗當時經獸醫師診斷，若貿然截肢反而無法行走，但若未截肢還是有行動不便問題，且容易產生褥瘡，考量母狗需專人長期照顧，但家畜所現有人力與資源無法支援，所幸開放認養消息公開後，在善心人士協助下，目前已找到愛心認養人，讓可憐浪犬有一個溫暖的家。

農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，但夾傷動物案件並未減少，原因是蒐證不易且舉證困難，導致動物受害案件層出不窮，家畜所提醒，民眾若發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，再撥打救援專線（0932-525-995或1959)，家畜所會派員前往處置，林珮如進一步強調，山豬吊與捕獸鋏經常造成動物嚴重受傷，甚至導致死亡，家畜所將持續追查並依法嚴懲，讓動物們有安全的生存環境。

嘉義縣長翁章梁表示，為避免動物受害，嘉義縣政府2年前首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至目前共查獲捕獸鋏與山豬吊約400具，執行成果有成，拯救許多動物免遭斷掌。

林珮如說，依動物保護法規定，使用捕獸鋏與山豬吊可開罰1萬5000元至7萬5000元，造成動物死亡者也會移送法辦，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。