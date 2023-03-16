普發6000元「線上登記網址」曝 3/22登記5方式現金入袋 @ChinaTimes

攸關普發現金的疫後特別預算正在立法院如火如荼審議中，財政部16日赴行政院會報告全民共享普發現金規畫，整體請領時間以6個月為原則，推估今年10月31日前會完成發放作業；至於10月到12月的新生兒，由於尚未取的身分證、健保卡，父母可持出生證明並於明年1月底前至郵局領取完畢。

財政部指出，原則於今年10月31日前符合發放資格者（須待特別預算三讀經總統公布生效確定），每人均得領取6000元。本次普發現金發放資格一共5類，包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等。

另外，原先設定10月前出生的新生兒才能領，但財政部為使更多孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，擴大今年底前出生的新生兒，均納入普發現金發放對象。財政部次長阮清華解釋，10月到12月底前出生的嬰幼兒，只要持國內出生證明，即可在隔年1月前在郵局臨櫃領現即可。

目前規畫發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，阮清華指出，依照過往經驗，約有400萬人將採直接入帳，1000萬人為登記入帳，600萬人會選擇ATM領現。

至於請領期限是否只到10月31日，阮清華說，這些都是暫定，因為相關預算尚未通過法制作業並生效，不過，當前規畫的5個領取管道，請領時限將切齊至6個月內，推估下來的時程就是10月31日，但還會視預算三讀通過時間有所變動。

財政部國庫署組長王淑儀補充，目前請領管道順序為登記入帳、ATM領現，最後才是郵局，為顧及郵局領現時程，才會以郵局領現的時程滿6個月做為期限。按財政部目前預估，整體發放作業應可在6個月內完成。