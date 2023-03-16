宅女小紅受邀擔任《誰來晚餐》節目嘉賓，拜訪法官與律師夫妻一家相見歡。（公視提供）

知名作家宅女小紅再次受公視《誰來晚餐14》邀請， 已婚的她育有2子，時常在社群媒體上分享育兒心得與婚姻生活點滴。而她也是繼2015年《誰來晚餐》第7季後，第2度擔任節目嘉賓參與拍攝，這次在節目中大方分享自己的婚姻觀。

宅女小紅認為書寫抱怨老公是一種能夠紓壓的方式，甚至認為講老公壞話，是對婚姻有加分的行為。宅女小紅更大膽表示，認為現代女性可以生小孩但不用結婚，笑稱：「我身邊沒有一個太太覺得結婚是特別好的事情耶！」

宅女小紅的大兒子目前還在就讀國小低年級階段，但聊起夫妻的空巢期，她也相當有感。現在就已經會擔心自己可能10年後，也會要面臨孩子們紛紛離巢獨立的情況發生。突然之間要習慣一個人，確實需要好好做一些心理調適，對此宅女小紅表示：「我覺得大家就是要從年輕時，就開始要知道，媽媽得經營自己的生活，然後爸爸也得多經營家庭生活。」如此才不會在空巢期來時太過於措手不及，導致內心的失落感太重。

宅女小紅這次拜訪即將面臨空巢期的法官與律師夫妻檔一家，律師夫妻的女兒分享對於媽媽的觀察，認為媽媽太習慣照顧別人，但很容易照顧到連自己都沒有顧好，反而讓自己狀態不好而容易傷害到身邊的人。宅女小紅聽到此番言論也深有所感，感慨：「這是所有媽媽的通病，真的......。」

對於父母這種犧牲奉獻的行為，往往很容易轉變為向孩子情緒勒索，而現今社會大家普遍認為情緒勒索是一種負面情緒，宅女小紅對此卻抱持不同意見，她表示：「可是我希望大家真的不要覺得情勒是一件不好的事，我們是真的付出了感情，才會情勒啊；我們如果沒有付出感情，我幹嘛要情勒，是不是？」

面對宅女小紅獨到的犀利言論，就連受訪家庭中的太太也表示，很少看到有人可以把身為律師的先生問到瞠目結舌，笑說：「就是咄咄逼人到爸爸話都回答不出來，這次能夠藉由她第三者的角度，來看我們家庭的問題，我覺得滿好的！」《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間９點於公視頻道首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。