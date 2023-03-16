竹山鎮木瓜潭堤防改善變景點，南投縣長許淑華驗收成果。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮清水溪木瓜潭堤防，經2009年莫拉克風災肆虐破損，修復後龍門橋下游危機再現，時任立委的南投縣長許淑華向水利署爭取1300萬元施作基礎保護工程；並推動經費3818萬元的木瓜潭整體環境營造工程，確保防洪安全，更成為吸引遊客的新景點。

木瓜潭整體環境營造工程，第4河川局於去年7月動工，施設堤後花台947公尺、階梯6座、堤頂步道1100公尺、節點休憩平台3處、彩繪坡道1座、後坡綠化植草遍植紫薇等花木947公尺、安全欄杆1132公尺、觀測亭1座，工程進度已近9成，預計4月6日竣工。

許淑華16日會同水利署人員，到木瓜潭堤防工地現場關心，由第4河川局副局長張朝恭簡報工程現況及效益；包括縣府工務處長簡青松、縣議員游顥、前竹山鎮長朱寶珍及鯉魚里長余如堅、鯉南社區理事長葉瑞萍等地方人士列席。

許淑華感謝水利署及第4河川局相挺，籌措逾5000萬元的木瓜潭堤防基礎改善，及整環境營造的龐大經費；許淑華指出，2020年擔任立委時，得知清水溪龍門橋下游左側河段堤防，在莫拉克風災後施作復建工程，辦理拋石、貨櫃工法保護，惟仍有需加強改善設施之處，以確保居民生命財產安全，且堤防巷老舊、雜草叢生，於是會同第4河川局實地勘查，爭取施作堤防周邊設施改善工程，設置涼亭、植樹、無障礙坡道、堤頂欄杆等。

許淑華強調，從擔任立委到縣長，對於南投縣大大小小的事，只要攸關民眾權益，她一定全力以赴；竹山鎮木瓜潭堤防周邊設施工程完工後，沿岸居民安全獲保障，也有多功能的休憩據點。