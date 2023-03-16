嘉義市定時定點垃圾收運地點。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市今天起有21個定時定點收運垃圾點，白天、夜間全方位收運垃圾，嘉義市環保局預估定時定點服務每月約可收運400公噸垃圾，以減少沿街收運垃圾車爆量，提高垃圾車沿街收運垃圾的準點率。

嘉義市環保局表示，定時定點收運垃圾的地點、時間，可查詢「愛嘉義」APP「垃圾車即時動態」或「嘉義市環保即時通」APP之「清運查詢」，方便民眾白天或夜間倒垃圾，也籲請民眾做好垃圾分類，讓垃圾減量。

嘉市府環保局公布定時定時收運垃圾時地如下：垂楊路（文化公園旁）每日22：30-03：00、文化路（土地銀行旁）每日03：20-05：20、友愛路停車場前（友愛路、德安路口）每日22：20-00：20。

人口稠密區定時、定點收運點，經國新城A（西門街活泉之家前14：43-15：13）、經國新城B（仁愛路、志昇街口15：18-15：38）、摩天大樓（四維路、竹圍路7-11旁邊14：35-15：05）、金山路（金山路101號前15：16-15：36）。

湖子內區域有5個點：興美六路-環興街口（興安國小前）14：35-15：05」、興美六路-湖美一路口15：10-15：40、環湖路-南京東街口15：45-16：15、健康十三路102號斜對面16：20-16：50、健康三路65號對面（羽球館對面）16：55-17：25。

還有長春一街、保安二路口（16：36-16：56）、文雅街217號旁（17：45-18：00）、大雅路二段234巷口（17：40-17：55）、忠孝路台銀旁（17：26-17：46）、崇文天下（19：40-20：00）。