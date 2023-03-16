曾入圍金曲獎的阿卡貝拉歌手潘絃融突然在經過多場演出後發現自己會破音和沙啞，讓他的歌聲不再美麗，連講課時都難以撐完整堂課，於是他尋求高雄醫學大學附設中和紀念醫院的幫助，發現原來經常使用聲帶的他，聲帶上已長出瘜肉。經過高醫以類固醇聲帶注射治療後，潘絃融才得以繼續準備表演。

「經過一陣子多場的演出後，聲音突然難以控制，經常會破音沙啞，高音也很難發出」，潘絃融表示，自己在許多學校的音樂學系均有頻繁的課程與講座，卻因為聲音的改變，除了上課無法撐完整場外，演唱也力不從心，令他非常困擾。

眼看4月的演出即將到來，潘絃融趕緊至高醫耳鼻喉科看診，高醫發現，他的聲帶已經長出瘜肉，且已經有一段時間了，於是選擇精準類固醇聲帶注射治療方式，並且配合語言治療，潘絃融的瘜肉才漸漸消失。

高醫副院長吳文正表示，優美的聲音會帶給人很重要的第一印象，這些重要的演唱家或表演者帶給我們的，更是一段心靈的饗宴，因此他們的聲音需要有更精準的方法進行治療。對於其他聲音使用者或是被發聲所困擾的民眾們，也是可以使用這項精進的治療方法。

高醫耳鼻喉部醫師黃子晏說明，除了類固醇的局部聲帶注射治療外，還有其他材料如玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等，皆須經過醫師專業評估後，針對不同疾病進行施打，才能達到恢復「好嗓音」的效果。經過精準無疤的內視鏡注射治療之後，還要配合良好的飲食習慣及用聲方式，遵循語言治療師的衛教和運動，才能達到更好的聲音品質以及保持聲音的狀況。