智慧型手機市場需求較預期疲弱，宏捷科前2月合併營收為2.23億元，年減47.85%，由於3月合併營收展望仍是保守，宏捷科預估，第1季將是季減高個位數。

雖然客戶訂單狀況不理想，宏捷科表示，目前客戶多看下半年會比上半年好，公司將努力衝刺下半年業績，希望今年業績會比去年好。

美系外資表示，由於價格因素，大陸RF客戶持續將訂單移轉至競爭對手三安，且大陸PA客戶仍須1到2季消化庫存，保守看待穩懋(3105)及宏捷科，重申宏捷科「減碼」評等，目標價40元，致使宏捷科今天盤中股價走弱。