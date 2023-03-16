宏佳騰表示，即日起至4月15日止，消費者只要於活動期間入主Ai-1 Ultra ABS、Ai-4 Ever限定車型，除了搭配政府汰舊換新補助最高可折2.98萬元外，額外再享最高9000元及4500元購車優惠折扣。此外，春暖花開的春遊時節將屆，「FUN心Ai玩」電車全車系春季健檢現正如火如荼展開，宏佳騰提醒車主們記得在3月31日前要為愛車預約回廠免費健檢，讓春假出遊更安心。

身為台南在地企業，宏佳騰智慧電車長期深耕在地市場，攜手台南市政府，以車聯網打造城市安全道路，將於3月28日至3月31日於台北南港展覽館二館盛大開幕的「2023智慧城市展-台南市主題館」展示，分享品牌最新CROXERA車聯網科技系統對於提升交通安全的實質助益，並展示與資策會共同執行交通部「機車聯網協作安全與服務擴散試驗研究計畫」的階段性成果。展區內更將同步展示搭載CROXERA M智慧後照鏡的Ai-1 Ultra ABS，以及配備CROXERA智慧儀表的Ai-2 Gather+實車，向消費者揭示宏佳騰在造車工藝與智慧能源不同領域的豐碩研發動能。