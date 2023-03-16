2024總統大選，國民黨人選仍未明朗，國民黨主席朱立倫9日起便與黨務幹部拜會徵詢執政縣市長、黨籍立委等意見領袖，了解黨內對要辦初選或直接徵召有無共識。國民黨台北市議員游淑慧今(16)日透露，與民進黨有意參選2024立委的議員對話後愣住了，並直呼與國民黨目前總統人選產生所遇到的狀況很像。

游淑慧在臉書透露，她近日遇到一位民進黨有意參選2024立委的議員，並詢問怎麼還沒有表態？該議員則表示要參選的那一區，民進黨黨中央決定採徵召的方式，因此無需表態，搶著表態只是製造黨中央的困擾。游淑慧聽完後愣住了，並表示這與國民黨目前總統人選產生所遇到的狀況很像。

游淑慧認為，大家一直逼新北市長侯友宜表態，但黨中央的總統產生辦法到底如何？按理是遊戲規則應該先出來，大家才能遵循遊戲規則，若黨中央決定用初選的方式產生總統人選，那各方有意參選的人當然有表態問題；若黨中央決定徵召的方式，或許不急著表態，才是尊重黨中央。

游淑慧強調，既然之前黨中央已經不斷釋出可能採徵召的方式，何不直接敲定怎麼徵召以及徵召人選？若模糊不清、各自解讀，最後恐一桃殺三士，又變內戰、內傷。