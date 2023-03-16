桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店即日起至12月20日止，推出自助式早餐及消夜住房優惠，平日入住本館精緻客房享惠價2,999元起，第三人再加價600元即可以3,599元起入住三人房，第四人再加價700元即可入住溫馨家庭四人房，學苑館雙人房3,799元起亦有三人及四人家庭房可預訂，住宿優惠再享入住當日自助式消夜與翌日自助式早餐，標榜十數種道地台式美食不讓讓客人餓著。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店腹地廣大，擁有國際標準27洞高爾夫球場，提供旅客舒適放鬆的休憩環境。看好春季賞花出遊商機，此次推出「自助式早餐及消夜住房優惠」，凡於平日入住本館優惠價2,999元起，入住學苑館優惠價3,799元起，如需於假日入住每房每晚再加價1,000元即可，優惠內容包含依入住人數提供陽光咖啡廳自助式早餐與入住當晚自助式消夜，另享有The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價乙次100元優惠。

飯店設有多項親子友善設施，致力打造度假休閒住宿及推廣高爾夫球運動，適合闔家蒞臨，大小朋友輕鬆玩樂，免費設施包括迷你高爾夫、法式滾球、比比狩獵場、追求刺激的綠野賽車、戶外夢幻童樂園及星空電影院，另有付費設施VR高爾夫與KTV包廂，闔家大小輕鬆暢玩館內豐富設施，享受度假樂趣，打造春遊美好回憶。