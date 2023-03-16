位於台北市忠孝東路五段百年「福壽宮」遭法拍迫遷案，面臨迫遷困境。監察委員施錦芳、高涌誠今天上午召開記者會，提出「法拍程序」、「偵查作為」、「共有人優先購買權登記審查」、「地政士懲戒」等面向缺失，促請司法院、法務部及內政部確實檢討改善，以落實財產權保障及增進人民對司法的信任。

「福壽宮」已有百年歷史，為當地民眾信仰中心，該廟坐落土地遭法院查封拍賣未獲通知，由楊姓投資人拍定，信眾為遷廟，集資購買鄰地已取得4分之3持分，不料楊姓投資人又搶先與鄰地詹姓持分所有人簽訂買賣契約，楊姓投資人委託的周姓地政士竟於土地登記申請書不實切結「福壽宮」管理人社團法人台北市中坡福壽協會放棄行使共有人優先購買權，完成買賣移轉登記後，提出拆遷返還及共有地分割訴訟，再聲請強制執行及查封拍賣中坡福壽協會名下裁判分割後土地，使「福壽宮」遭受迫遷困境，信眾認有不法不公情事，訴請檢察官偵辦及向地政機關申訴，均未能獲得救濟。

監察院調查指出，台北地院2014年間辦理92-1地號土地法拍案，履勘時發現拍賣標的上有「福壽宮」等地上物，依債權人查報，認屬無權占用，不具優先購買權，拍賣公告未通知中坡福壽協會，經查是依司法院民事廳編定之「法院辦理民事執行實務參考手冊」中「宜予通知者」之列舉規定辦理，尚無違反「辦理強制執行應行注意事項」第40條第8項前段規定。

但施錦芳、高涌誠表示，第40條第8項之規定用語，文義上易使外界認為法拍通知對象包含有權占用與無權占用，而台北地院其他強制執行案件承辦人的實務作法亦未盡相同，上開注意事項第40條第8項宜否參酌手冊規定予以明確規範，避免衍生爭端，宜請司法院研議妥處。

施錦芳、高涌誠也發現，台北地檢署偵辦陳訴人提告楊姓投資人與周姓地政士疑涉偽造文書，申辦系共有土地移轉登記，規避共有人優先購買權案，地政士未向買賣雙方解說、確認，即於土地登記申請書備註欄不實切結「他共有人放棄優先購買權」，明顯有違常情。偵辦檢察官僅憑買賣雙方供稱不知法令、地政士供稱疏失等辯詞一致，逕以「買方與地政士並無通知義務」，認定本案地政士為單純疏失，尚嫌率斷，不免引發議論。宜請法務部持續督促所屬精進偵查技巧，以增進人民對偵查結果之信任。

施錦芳、高涌誠指出，地政士公會代表於本院諮詢時表示，登記申請人考量自身利益，怠忽共有人優先購買權情形極為普遍，以切結取代審查，為「自欺欺人」，建議修改土地法第34條之1共有人優先購買權規定；土地登記規則第97條第1項規定1980年制定迄今已逾40年，內政部宜深入檢討共有人優先購買權及登記審查之實務運作問題，研議是否修法，避免共有人優先購買權規定形同具文，又徒增紛擾，並就本案地政士代為不實切結他共有人放棄優先購買權之情形，研議是否依地政士法第46條規定辦理懲戒。