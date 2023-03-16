BLACKPINK 成員JENNIE自從接了時尚品牌Calvin Klein代言人後，頻頻耍辣，在品牌曝光的最新形象大片中，與美國名模坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）大鬥性感，兩人於大片中身穿本季最新商品，前者在鏡頭前扭腰擺臀大秀螞蟻腰，後者上演濕身秀挑逗大開內衣背扣，隔空比辣。

Jennie演繹Calvin Klein最新形象廣告。（Calvin Klein提供）

在此次形象大片由知名攝影師Mert Alas和Marcus Piggott拍攝，在他們的鏡頭底下，許多鏡頭著重在JENNIE深邃又帶有些許魅惑感的貓眼，時而穿著新款Modern Cotton 內衣系列在鏡頭前舞動，時而披上CK牛仔外套，曼妙的身體曲線隨鏡頭的游移，若隱若現的呈現於觀者眼中，展現屬於JENNIE自信的性感美。

Kendall Jenner於Calvin Klein最新形象片中展現性感撩人的姿態。（Calvin Klein提供）

Kendall Jenner演繹Calvin Klein最新形象廣告。（Calvin Klein提供）

坎達兒珍娜則在形象大片中大玩濕身秀，身穿雕塑丹寧內衣以及品牌新推出的超高腰剪裁寬版牛仔褲，在鏡頭前又解扣、又輕撫內褲邊線，挑逗意味十足，但鏡頭前也穿插著坎達兒嬉鬧的畫面，展現兩種不同面貌，呈現出更加私密的一面。本季延續著去年秋季形象廣告「 Calvins or nothing」的概念，展現明星的獨特魅力，除上述兩位女星外品牌也找來和塔莉亞．德布雷特．巴尼特 FKA twigs，以及首次代言Calvin Klein的麥可．B．喬丹 Michael B. Jordan與亞倫．強森 Aaron Taylor-Johnson。