立委楊瓊瓔16日邀集農委會等在立法院召開協調會，協助台中市及大安肉品市場升級，農委會允諾經費全力支持。（立委楊瓊瓔服務處提供）

立委楊瓊瓔16日邀集農委會等在立法院召開協調會，協助台中市及大安肉品市場升級，農委會允諾經費全力支持。（立委楊瓊瓔服務處提供）

為使台中市及大安區肉品市場轉型升級，協助肉品市場冷鏈系統建置，期落實肉品冷鏈不斷鏈及導入肉品HACCP，增加肉品衛生安全。立委楊瓊瓔16日邀集農委會等在立法院召開協調會。楊瓊瓔說，台中市肉品市場建置區域肉品物流及供應中心經費約6億9千萬元，大安肉品市場改善汙水設施、拍賣系統升級等需1億8千多萬元，農委會承諾在經費上將全力支持。

台中市政府農業局主秘陳柏宏指出，台中市肉品市場坐落於北區，其中商業區土地面積為1萬2520平方公尺，因應台中市肉品市場轉型優化需求，規畫推動屠體拍賣評級制度及加強區域性肉品物流及供應，以期落實肉品冷鏈不斷鏈及導入肉品HACCP，增加肉品衛生安全，計畫總經費約約6億9千萬元。

大安區農會總幹事蔡建宗說，大安區肉品市場積極配合政府政策及因應消費者對於冷凍生鮮豬肉需求增加，在農委會輔導下，以環保節能減碳改善為方向，積極推動進行改善汙水設施、拍賣系統升級、屠宰設備改善、車輛更新及冷鏈儲存運輸等，計畫經費約1億8千多萬元，希望農委會儘速審查核定。

農委會畜牧處長張經緯表示，台中市肉品市場規畫建置區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心計畫案，農委會陳主委於3月4日已表達對本案將予以全力支持；惟內容建議須再加強屠體拍賣、屠體評級及屠後理貨等關聯性。農業局提出希望112年度先核定總計畫規畫費2200萬元，農委會同意收到計畫案後盡速審查辦理。

張經緯說，大安區肉品市場規畫改善汙水設施、拍賣系統升級、屠宰設備改善、車輛更新及冷鏈儲存運輸等，計畫經費約1億8千多萬元；因考量基金預算如進行保留，恐排擠下年度預算編列及百億基金運用之效益，建議大安區肉品市場先檢討計畫執行期程與補助額度之調配，農委會先匡列預算並依計畫提報審查盡速核定。

楊瓊瓔強調，台中市位於全國西部中間點，以台中市肉品場作為中央未來屠體拍賣、屠體評級及屠後理貨及大安區肉品市場新式屠宰場設施是最適當的點位，二處肉品市場轉型不需再取得新土地，只要經費到位就可以馬上動工，希望中央儘速核定計畫，推動肉品市場拍賣及屠宰業務的升級及轉型。