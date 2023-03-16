苗栗縣竹南鎮公館里台1線16日上午發生汽機車車禍，機車騎士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮公館里台1線16日上午發生汽機車車禍，機車騎士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮公館里台1線16日上午發生汽機車車禍，機車騎士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

60歲的譚姓男子16日上午8時許騎機車至苗栗縣竹南鎮公館里台1線，準備穿越馬路時，卻未注意到北上內側車道駛來的一部汽車，兩車當場碰撞，譚某當場噴飛摔落地面，當場命危，經送頭份市為恭醫院急救中，確實肇責正由竹南警分局調查中。

據查，家住頭份市尖下里的譚姓男子，16日上午上完夜班後騎車返家，由竹南鎮公館里台1線99公里處，準備穿越台1線中華南路時，被一輛沿中華南路北向行駛的小客車撞上，譚某當場彈飛數公尺遠，救護人員抵達時發現譚某已無生命跡象，仍送頭份市為恭醫院搶救。