民進黨高雄市大岡山區立委初選競爭白熱化，參選人黃秋媖16日推出首波文宣「給鄉親一封信」，強調讓在地最了解地方需求的人到中央為民發聲，化被動為主動爭取建設資源，讓北高雄的進步更快更好。

黃秋媖表示，近日服務案件及爭取地方建設的會勘相當多，服務處熱鬧滾滾，這些陳情案件就是對服務團隊的肯定；黃感謝鄉親關心緊繃的選情，提供很多意見與支持。

黃秋媖覺得，選舉是透過公平競爭產生一個最了解地方需求的參選人，她是基層做起的民代，了解基層需求及鄉親心聲，現在面對城市轉型，需要一個有能力，可以主動出擊的立委來爭取加速建設，不能再被動等待恩捨。

很多鄉親告訴黃秋媖，大岡山區已經十幾年來沒有一個在地立委，希望透過初選選出一個願意深敦地方服務的在地人選。黃秋媖希望能為鄉親做更多事，連線中央擴大服務能量，未來也承諾會在大岡山一直服務下去，但過去以來，也有很多非選區的服務案件請她協助，其團隊都歡喜承辦，盡心盡力。