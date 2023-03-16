藍天2022年第四季合併營收52.23億元，季減9.28％、年減31.75％，營業利益3.64億元，季減6.29％、年減22.87％，但毛利率、營益率「雙升」至21.6％、6.98％。稅後淨利1.42億元，季增達1.46倍、但年減達75.92％，每股盈餘0.24元。

累計藍天2022年合併營收221.96億元，年減17.76％、創歷史次高。營業利益19.18億元、年減8.18％，毛利率、營益率升至22.25％、8.64％，後者創近6年高。惟業外受升息及中國封控拖累顯著轉虧，使稅後淨利8.24億元、年減達54.1％，每股盈餘1.41元。

藍天筆電事業上季出貨約37萬台、營收45億元，全年出貨161萬台、營收188億元，分創近8年、近11年次高。儘管市況轉弱使業績未達預期，但持續優化銷售組和效益顯現，藍海機種銷售占比再創76％新高，拉升每台邊際貢獻率成長6％，使營利率站穩逾6％。

展望2023年，整體筆電產業尚在庫存調整階段，在高比較基期況下，業界普遍認為首季出貨量年減雙位數為正常情況。藍天庫存水位一向控制得宜，去年第四季通路客戶已快速調整庫存，全年筆電庫存周轉天數由前期的54天降至39天，船小好掌舵。

在同業調整庫存之際，藍天已於首季搶先上市搭載INTEL及NVIDIA新世代平台的新機種。預期在美國升息放緩、通膨降溫後，藍天將以新品優勢協助全球通路客戶站穩利基市場，經營團隊今年仍訂定銷量成長目標。

而中國大陸近3年疫情反覆衝擊實體店面業績，藍天旗下百腦匯各店與商家共渡困境，致力維持商家黏著度、給予疫情租金補貼，2022年租金收入29.9億元、年減4％。業績雖受封控政策及租金減免影響，但目前18家科技廣場平均出租率仍穩定維持95％。

展望今年，隨著中國大陸疫情控管鬆綁，並著力擴大國內需求，將恢復和擴大消費擺在優先位置政策協助下，百腦匯擺脫疫情封控租金補貼減免干擾，整體營運站回原租約基期，加上商場活動收入回溫，重返正常營運軌道、恢復年成長可期。

而轉投資3成的群光廣場百貨，上季擺脫營運低谷，營收10.83億人民幣、季增29％，稅後淨利0.05億人民幣、轉虧為盈。惟全年受疫情封控影響，營收41.37億人民幣、年減22％，稅後虧損1.82億人民幣，較前年同期獲利1.53億人民幣大幅轉虧，嚴重影響業外獲利挹注。

不過，群光廣場百貨今年前2月獲利較去年首季成長逾15％，3月配合女神節及春季化妝品節加持，預期首季群光廣場百貨業績、獲利將可能穩步揚昇，全年隨著人流提增，獲利回復疫情前榮景可期。