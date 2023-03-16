國內缺蛋至今未見緩解，蛋價更屢創新高。農委會主委陳吉仲15日表示，隨著天氣回暖及禽流感趨緩，民眾4月起可在各通路買到雞蛋。結果主委的話慘遭吐槽，民眾無奈地說，離4月還有兩星期，「我們對陳吉仲的承諾，已不抱期待」。

陳吉仲在立法院備詢時指出，3月將進口逾500萬顆蛋，等到4月更多，民眾在傳統市場或超市，不會再出現排隊買雞蛋的情況。他強調，產量回穩應落在5、6月，「我很想保證不缺蛋，但只能盡全力」。

記者實地走訪超市，一早架上雞蛋僅剩少少的2盒，店員說，雞蛋賣很快，通常9點就被掃空，不過還是會分時段上架。觀察下來每名民眾通常買1盒，不太出現搶購，「鼓勵多留給別人一些，下次說不定自己也會有需要」。

至於傳統市場，比較特別的是店家已把白蛋、紅蛋分裝，店家說，事先分裝方便排隊民眾購買，也讓每名消費者能公平採購，今天買不夠明天再來，避免現場東挑西挑引起爭執。

有民眾表示，新聞上看到陳吉仲說4月不用排隊買雞蛋，「不用排隊買蛋當然很好，但蛋已經缺那麼久了，不敢期待他的承諾會兌現」。還有民眾開玩笑說，真的很懷念馬政府時期，「不是馬英九做得多好，而是當時抗議，雞蛋都丟不完」。

農委會指出，蛋雞產能已止跌回穩，換羽雞隻84萬隻將於4月中旬陸續投入生產，推估5月上旬整體產蛋雞可達3380萬隻，雞蛋產量將逐日增加。