國內蛋荒未解，近期市場上「黑市價格」，甚至商家囤積雞蛋，行政院代理發言人羅秉成16日表示，若業者聯合哄抬蛋價，將違反《公平交易法》相關規定，最高可處5000萬元罰鍰，檢舉獎金最高1億元，甚至也有刑責，最重可判3年有期徒刑，不過仍要視個案情況而定。

羅秉成稍早於院會後記者會指出，由行政院副院長鄭文燦帶領的穩定物價小組，上周五有跨大聯合稽查，近期將持續稽查，有關聯合哄抬蛋價部分，是違反《公平交易法》相關規定，最高可處罰鍰5000萬，檢舉獎金最高1億元，物價聯合稽查小組的24小時檢舉電話為「0800-007-007」。

羅秉成表示，政府當然尊重市場價格，不希望有人囤積，當前除了行政處罰有規範相關行為外，《刑法》第251條也有規定，若商家意圖哄抬價格，沒有正當理由卻囤積不願釋出，要等到價格好一點時才出售，此舉最嚴重可處3年有期徒刑，但仍要視個案情況而定，基本上大部分商家都很配合政策，只是針對極少數不肖之徒，須用法律稽查抑制。

羅指出，針對蛋的問題，鄭文燦已整合協調相關部會，農委會將自澳洲等7個國家擴大專案進口量能，希望月底前500萬顆蛋能順利進口；在短期策略上，需要擴大專案進口加以平衡，期望蛋價、蛋的供應可以日趨穩定。