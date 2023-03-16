國民黨智庫執行長柯志恩今（16）日在臉書提到，近年台灣民眾飽受缺水、缺電之苦，很大原因是政府錯誤的能源政策所致，大家都有疑問，「究竟這樣的生活還要忍受多久？」她更說，去年5月迄今無預警停電157次，高雄就占3成，全國最多，擔憂情形會愈發嚴重。

柯志恩今早與國民黨主席朱立倫及政大教授林祖嘉在智庫召開「缺水又缺電，能源轉型，怎麼轉？」記者會，探討現行能源政策對台灣經濟及環境可能造成的危機和影響，大家都有疑問，「究竟這樣的生活還要忍受多久？」

柯志恩事後在臉書PO文表示，最近南台灣開始限水，11個水庫中有8個水位低於50％，其中南部最大的曾文水庫更只剩12.7％，中北部水庫同樣開始緊張，情況比百年大旱還嚴峻。

然而，令人質疑，前瞻編100多億給水資源建設、再加上治水特別預算，政府花大錢治水，為何連年都有缺水危機？到底「抗旱」有沒有超前部署？還是又錯估情勢？

針對缺電危機，柯志恩指出，現在電力供給有10.51％來自核電，而核二廠已於近日除役，經濟部長王美花卻信誓旦旦掛保證，不會有缺電問題，王美花說「因爲白天有太陽光電、晚上還有水力發電可補上」，但現在不是缺水嗎？要如何保證穩定供電？預期未來要不是漲電價，就是繼續火力全開，用肺發電。

柯志恩也引用媒體數據指出，從去年5月到現在，無預警停電157次、影響超過近45萬用戶，其中高雄就占近3成，全國最多，令人擔憂這樣情況，恐怕只會愈來愈嚴重。

最後，她也疾呼，請政府放下意識形態與堅持，讓能源問題回歸專業，否則苦的只是產業與百姓，成就的只會是個別政黨利益。