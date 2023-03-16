Oh captain, Mike captain🫡🇺🇸



Mike Trout gives Team USA a 1-0 lead!



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/4pdh5c2dAp — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023

Mike Trout gives Team USA the lead with his third hit of the night in just the fifth inning! pic.twitter.com/hCvEv8k9bH — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2023

WBC（世界棒球經典賽）小組賽今（16）日迎接壓軸好戲，也是C組最後一張晉級門票爭奪戰，衛冕軍美國交手哥倫比亞，比賽呈現低比分狀態，美國靠著第2棒隊長「神鱒」卓奧特單場3安、3分打點的帶領下，以3比2險勝哥倫比亞前進淘汰賽，8強將會碰上不敗之師委內瑞拉。

卓奧特前兩戰6打數僅敲1安，打擊率僅1成67，為了減緩守備壓力，卓奧特面對加拿大以先發指定打擊身分上場，果然繳出2支1，貢獻一發3分炮的好成績，今日重返中外野崗位，卓奧特持續火熱手感，三局上敲安護送貝茲（Mookie Betts）回本壘得分。

哥倫比亞馬上在下半局反擊，厄薛拉（Gio Urshela）高飛犧牲打、羅瑞格茲（Reynaldo Rodriguez）二壘安打，幫助球隊反超比數，只是五局上卓奧特再度發威，二、三壘有人之際擊出左外野平飛安打，一棒打下2分打點，美國再次要回領先。

美國先發投手凱利（Merrill Kelly）先發3局被擊出4支安打失2分，原被認為投手戰力薄弱是衛冕軍的一大弱點，不過牛棚四局下接手後宰制了哥倫比亞打線，只再被擊出2支安打，並賞給對手9次三振，除了卓奧特猛打賞外，開路先鋒貝茲也有雙安、2得分演出，最後美國以3比2險勝哥倫比亞，以3勝1敗驚險搭上晉級末班車，不過8強賽的對手並不好惹，將會是D組榜首委內瑞拉，後者以4連勝晉級複賽。