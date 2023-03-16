基隆市議會前副議長林沛祥16日宣布參選2024年立委，爭取國民黨提名。（張志康攝）

2024年總統及立委大選陸續開跑，前任基隆市議會副議長林沛祥16日宣布，將參與國民黨基隆市立委初選，強調將會代表基隆民意，將基隆市民的實際需求帶到國會，為民眾發聲。國民黨基市黨部主委吳國勝表示，將於4月中旬進行黨內初選。

前基隆市議會副議長、現任基隆市議員林沛祥16日上午宣布參選立委，爭取國民黨基隆市立委提名，他強調，他從2018年第一次參選安樂區議員開始，就一直堅持「要當一個選後也看的見的民意代表」。喊出「2024基隆會更好」的口號，他指出，他參選立委的動機，是希望將基隆人的民意、聲音帶進國會。

林沛祥說，希望從業著手，讓基隆人留在基隆。他認為身為政治人物應該共同努力，提供更好的工作條件和發展機會。加強對於基隆的產業發展和創新、創業的支持，提供更多的資金和政策支援，為年輕人創造更多的就業機會和發展空間。

他強調，基隆需要「看得見」的立法委員，林沛祥說，基隆港每年創造了超過1600億的稅收，這個收入卻幾乎都進了中央，我們基隆人能分到卻少之又少，而我們卻要承受港口所在城市所產生的社會成本。林沛祥認為，如果這些預算能夠回到基隆，就能給基隆更好的規畫、更好的明天。

除了林沛祥外，已經連任6次的基隆市議員何淑萍也有意投入2024年的立委選舉。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，將於4月中旬進行國民黨立委初選，透過公平、公正、公開的民調，決定國民黨的立法委員提名人選。