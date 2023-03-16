近期發生日本經濟新聞報導我國9成退役軍官赴中、馬祖國軍沒肉吃、金防部二膽島陳姓上兵失聯、退伍軍人號召赴陸參與黃埔活動等事件，多起軍紀事件接連發生，退輔會主委馮世寬今備詢時坦言，自己曾大膽假設，從日媒報導至今發生的每件事都並非偶然、巧合，後面更可能還有陰謀。

馮世寬今至立法院外交及國防委員會備詢，當國民黨立委江啟臣問及退輔會針對軍紀事件接連爆發的看法時，馮世寬說，很多事情再管理、照顧還是會發生，而他也曾很大膽做一個假設，從日本媒體報導到最近發生的每件事都並非偶然、巧合，雖累積事因素之一，但是否有人在背後策畫？

江啟臣追問，國軍有沒有被滲透？有沒有辦法查？馮世寬回應，自己當過國防部長，對國軍信心滿滿，認為他們不應該會背叛國家，戰時都犧牲生命在所不惜。但他也納悶，怎麼會發生這麼多事情，「有沒有想到海灘上寫的那些字，一個風、一個浪就打掉了。江聞言便回，是否覺得很多令人納悶之處，馮則說「我個人覺得是這個樣子」。

馮世寬也提及，高階將領都會有定期聚會，他和國防部長邱國正都會見面，也會聊到最近狀況。他強調，邱國正都被人家在背後稱為「邱班長」，一定管教嚴明，但近期怎麼會這個樣子，他就搞不清楚了。

而民進黨立委林靜儀質詢時也提及退伍軍人號召赴陸參與黃埔活動一事，馮世寬也再重申，這不是偶然、更不是巧合，可能後面還有陰謀。