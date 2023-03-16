為因應層出不窮的惡意謠言攻擊，民進黨組成「認知作戰防範專案小組」，盼以圖卡、短影音及新聞稿等方式澄清謠言。在野黨發言人余佳蒨呼籲民進黨以同樣標準，處理民進黨公職及知名黨員的公然造謠問題，真正還給人民乾淨的網路討論空間，呼籲朝野各黨約束黨公職人員，而非「自己造謠可以，別人造謠不行」。

副總統賴清德參加民進黨2024總統初選，更可能被提名人參選總統，民進黨新聞部主任張志豪今表示， 近期對賴清德層出不窮的惡意謠言攻擊越來越多，因應大選民進黨成立跨部門「認知作戰防範專案小組」；且涉及人身攻擊，心存政治攻擊目的且刻意散佈謠言，不排除提告。

余佳蒨表示樂觀其成，更呼籲民進黨以同樣標準，處理民進黨公職及知名黨員的公然造謠問題，真正還給人民乾淨的網路討論空間。

余佳蒨舉例，民進黨前桃園市議員王浩宇，在擔任議員期間已多次於網路造謠帶風向，近期為護航新竹市棒球場掩埋廢棄物不惜造謠「挖到廢棄物很正常」慘遭打臉；而現任立委林靜儀先前也有數度造謠反而翻車的紀錄，例如去年9合1選舉開票當天，屏東傳出開票瑕疵的影片，林靜儀為了護航，指控該影片「造假」、「惡意後製」，結果屏東選委會坦承開票有疏失，林靜儀遭網友打臉。

余佳蒨強調，錯假訊息對台灣民主社會的傷害甚鉅，在野黨呼籲朝野各黨都該嚴正面對，同時自我約束黨公職人員，而非「自己造謠可以，別人造謠不行」，才能真正停止烏煙瘴氣的假消息歪風，落實防範認知作戰。