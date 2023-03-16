女星Albee（范乙霏）曾是節目《我愛黑澀會》固定班底之一，臉蛋甜美、身材有料，加上個性活潑直率，成為各大綜藝節目的常客。近日Albee在節目中透露，有次剛分手時去錄影，主持人張文綺故意脫口3個字逼哭她。

Albee最近上曾國城、巴鈺主持的節目《一袋女王》，該集主題為失戀症候群，讓她想起過去觸景傷情的故事。Albee透露自己是個超級容易哭的人，且不怕別人知道她在哭，過去有任男友匆匆提分手，大家都知道，主持人曾國城也知情，「因為我是在節目錄影的時候哭了。」

Albee回憶當時在《天才衝衝衝》玩節奏遊戲，前面要先講一個名詞，後面要再接別的東西，張文綺突脫口「前男友」，Albee篤定她是故意的，就裝生氣做效果，放話不錄了，下秒卻大爆哭，「無法控制，我太想哭了。」

其他來賓聽完，認為張文綺應該會被嚇壞，Albee則說對方當下很開心。她進一步表示，當下感覺來就沒辦法抵擋，走進一家便利商店開始嚎嚎大哭，路人隔著透明玻璃看到這幕，把兩瓶啤酒和一包衛生紙放在她座位旁，溫暖的舉動讓Albee感到窩心，一路哭到凌晨一、兩點。

Albee認為那次分手如此扎心，是因為「被分得莫名其妙」，想不透都交往快三年，男方為什麼無預警提分開，就算兩人時常因個性不合發生爭吵，但也一路走過來，「為什麼你突然間就是都不要了。」