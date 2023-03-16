桃園武漢有氧體操隊9人獲國手資格前進世界盃賽。(呂筱蟬攝)

桃園市武漢有氧體操隊成軍20年，征戰國內外比賽獲獎無數，成員參加今年由中華體操協會舉辦的有氧體操國手選拔賽，有9人取得2023葡萄牙世界盃及日本鈴木世界盃的國手資格，成員近期密集集訓，19日將啟程參賽，期盼在國際舞台上有好表現為台灣爭光。

武漢有氧體操隊每一位成員都有優異表現，其中，成員魏連軍目前就讀國立體育大學，他從小學二年級起接觸有氧體操，在2019年參加鈴木世界盃青少年組男子單人項目獲得銀牌，2022年也取得葡萄牙世錦賽成人男子單人項目前8名，該年鈴木世界盃武漢體操隊勇奪2銀1銅，是台灣推廣有氧體操運動20年來最佳成績。

魏連軍說，剛完成代表隊集訓，所有教練及裁判審視所有動作，嚴格挑出優點以及缺點，每個人都非常努力希望展現最完美的動作，還是要不斷琢磨並加強。武漢有氧體操隊教練孟小亞則說，這次國際賽事有39國參加，每一個組別幾乎都有超過70名選手參加，競爭非常激烈，她也說，體操協會每年補助一次出國參加比賽，但像18歲以上選手靠比賽拿積分，一年只出去一次根本不夠，這次比賽要90多萬，靠家長或是企業等贊助成行，選手們感恩有這麼多人資助，希望取得好成績不辜負大家的期望。

桃園市議員徐玉樹指出，有氧體操項目在台灣沒有受到很多重視，期盼教育局與體育局能夠改善訓練環境，若選手成績好要有更多的鼓勵，也應該給予教練多一點資源，讓選手能持續為桃園爭光。