香港明報報導，恒生指數成分股中，11檔上漲，61檔下跌，4檔持平。阿里健康上漲3.53％，收報5.87港幣，是漲幅最大的成分股。友邦跌5.22％，收報76.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，5檔上漲，22檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是金蝶，收報15港幣，下跌2.72％。
恒生指數16日半日下跌294點，跌幅為1.51％，報19,245點，大盤成交金額616億港幣。國企指數半日下跌56點，跌幅為0.86％，報6,503點。恒生科技指數半日收報3,837點，下跌0.76％。友邦、阿里巴巴、匯控拖累大盤。中行、領展、潤地貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，11檔上漲，61檔下跌，4檔持平。阿里健康上漲3.53％，收報5.87港幣，是漲幅最大的成分股。友邦跌5.22％，收報76.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，5檔上漲，22檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是金蝶，收報15港幣，下跌2.72％。
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