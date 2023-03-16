香港明報報導，恒生指數成分股中，11檔上漲，61檔下跌，4檔持平。阿里健康上漲3.53％，收報5.87港幣，是漲幅最大的成分股。友邦跌5.22％，收報76.3港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，5檔上漲，22檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是阿里健康。跌幅最大的是金蝶，收報15港幣，下跌2.72％。