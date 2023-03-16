Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》第二季一上線，預計有5000多萬的觀眾同時湧入網頁，導致一度當機可見其熱度，劇中許多小細節如眾人手機通訊錄給朋友的備註名、吸毒怕被抓故意染髮、有錢人在給窮人東西後用衛生紙擦手、全裸與朋友間微妙關係的體現等細節，都讓在劇播畢後被網友津津樂道，細挖劇中角色的穿搭也可以發現劇組的用心，如雖飾演女主的宋慧喬手上有多個精品、珠寶代言，但因劇中角色眼裡只有復仇，無法刻意置入於女主角本人身上，因此劇組選擇以其他巧妙的方式照顧品牌，兼顧商業上的參考卻不影響觀賞體驗。

宋慧喬（右）於《黑暗榮耀》中經常著其代言的MICHAA風衣，品牌在第二季上架日特別推出限定優惠與專區。（Netflix 提供）

宋慧喬低調秀代言

手上擁有精品Fendi、高端珠寶品牌Chaumet、韓輕奢服飾品牌MICHAA代言的宋慧喬，過去出演任何戲劇演出都不忘為品牌帶貨，但由於本次飾演的角色是飽受校園暴力、身心嚴重受創的角色，因此在服裝造型上不適合過於著墨，因此大多以黑色系的大衣、夾克等低調的單品為主，不過隨著劇情發展復仇之路越漸明朗，也可見其身上大衣也漸漸跳脫黑色，加入相較亮色系的駝色、軍綠色單品，在整整16集的劇情中他曾穿過RECTO、KUME、vanessabruno、MICHAA等韓小眾品牌，身為MICHAA代言人的她更多次點名該牌服飾，而品牌也在劇集開播之際打造《黑暗榮耀》限定折扣方案、購物專區等，成功達到韓劇行銷目的。

富二代霸凌男全宰寯於劇中著FENDI，突顯其富二代身份，5萬9000元。（Netflix 提供）

FEND Peekaboo I Seeu Small 15萬5000元。（FENDI 提供）

宋慧喬黑暗榮耀同款，Joséphine Aigrette18K白金珍珠耳環，36萬3000元。（Chaumet 提供）

宋慧喬黑暗榮耀同款，Chaumet Joséphine Aigrette18K白金耳環，11萬1000元。（Chaumet 提供）

巧妙置入 助攻劇情

朴涎鎮穿著多以優雅、知性的服飾為主，但包款卻經常搭配叛逆的Off-White包款。（Netflix提供）

類似款，Off-White Jitney 2.8 手提包，4萬5300元。（Off-White提供）

SHACLARA clara_orange 韓幣78萬元，1萬8290元。（摘自SHACLARA官網）

朴涎鎮於第十集穿上Vivienne Westwood 2022春夏系列服裝，搭配Pearl 系列珍珠項鍊，2萬3000元。（Vivienne Westwood提供）

朴涎鎮黑暗榮耀同款，Off-White Jitney 1.4 手提包，3萬7600元。（Off-White提供）

中碼 LADY DIOR 手袋，18萬元。（摘自DIOR官網）

至於其手上的高奢品牌，造型師透過低調、巧妙的方式置入劇中，如宋慧喬在劇中與重要男角河度領（鄭盛日飾）曖昧吃飯的戲碼中，她難得選穿無袖洋裝、綁起低馬尾時，即可發現宋慧喬配戴CHAUMET經典的Joséphine系列鑽石耳環小巧卻亮眼，在觀賞中不會特別突兀，但時尚迷卻能一眼認出；小巧的飾品較易融入，但FENDI的包包與飾品較難融入「文同珢」的設定，故造型師在劇中其他地方著手，如男主朱如炡（李到晛飾）、全宰寯（朴成勳）等皆曾穿著FENDI的服裝亮相、蓮花堂中的年輕女子從高官手上得到Peekaboo包款作為禮物等，上述等場景均配有些許特寫鏡頭，前者用以突顯兩位男主的家事與財力、後者則成為對於上流生活的一種嚮往，巧妙的置入品牌單品又不影響劇情，更甚者將品牌單品成為劇中的符號。

林智妍飾演的朴涎鎮在劇中是氣象主播，其中播報氣象的DINT鵝黃色洋裝詢問度超高。（Netflix 提供）

劇中吸毒畫家李蓑羅（金髮）刺傷爆乳空姐車珠英的「兇器」鉛筆，於韓網文具電商賣到斷貨。（Netflix 提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

富家惡女服裝不富藏玄機

在劇中飾演霸凌女主角的朴涎鎮，劇中自視甚高認為自己是天之驕女，以欺凌同學為樂，但關於他的家世其實劇中並沒有特別著墨，因此在台韓兩地關於這方面的猜測不斷，實際上相較於過去韓劇描述富家女常用的服裝品牌，朴涎鎮所著大多為韓小眾品牌如MOJO.S.PHINE、VINCE、ROCHAS、DINT等，甚至也有平價的ZARA，價格均落在台幣五千元內，再搭配部分如Maje、Viivenne Westwood、Ports1961等輕奢精品，以及DIOR、Gucci、Off-White等精品包款，高低差穿搭的搭配也穿出貴婦氣場，除服飾品牌、搭配等手法，巧妙迴避朴涎鎮身世疑問之外，有一幕戲的造型也從服裝透露出她的個性，在第十一集中她上身穿著具浪漫風情的粉色maje絲質襯衫，搭配大波浪的髮型呈現法式浪漫風情，與她理想中的「賢妻良母」形象不謀而合，然而手上卻拎著象徵著不羈的Off-WhiteJitney 1.4 手提包，透露出隱藏在他恭順外表下的叛逆。

搭劇集熱度設限定優惠、專區

整體而言，劇集中的女性角色們服裝均以韓當紅的網拍服飾為主，佐以部分精品提醒觀眾劇中角色的身份，高低差的穿搭手法十分適合作為觀眾們穿搭時的穿搭參考，另外也因為是許多造型是與網拍做結合，相較於精品品牌商借更加方便，品牌也能隨著劇集上架、推出折扣設置專區等，除上述的MICHAA外，熱門韓劇《社內相親》、《婚詞離曲》等愛用的DINT、包款品牌SHACLARA 均使用類似的行銷手法，另外有個有趣的單品也隨著本劇播映躍上熱搜，那就是劇中吸毒畫家李蓑羅刺傷爆乳空姐車珠英的「兇器」，被韓媒起底這支鉛筆來自德國德國的老牌文具Staedtler，售價約台幣30元，可說是劇中最好入手的品項，而有消息靈通的網友更表示該款鉛筆已賣到斷貨，可見劇集的火紅程度。