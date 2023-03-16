在這個看臉時代，如擁有高顏值，不免會因為姣好的臉蛋而獲得許多好處，《小鐵星座》運勢專欄分享顏值高的前4名星座女，依序是天秤女、處女女、雙魚女、獅子女，她們不僅顏值高，走在路上能吸引別人目光外，個性也是常常讓人喜愛，甚至有些朋友和她們相處久後，就會不自覺愛上展開追求。

▍第四名：獅子女

獅子女很會打扮自己，而且也非常有自信，像女王一般神采飛揚，這在許多男人眼中是很突出的。獅子女熱情大方，為人正義，讓她們獲得好人緣，不管在任何場合中，都容易成為令人注目的焦點。

▍第三名：雙魚女

雙魚女平時形象不太穩定，會對身邊的人忽冷忽熱而感到難以接近。但她們的顏值是不會被辜負的，眾所皆知，雙魚女明亮的眼睛，常常有迷人的吸引力，讓許多男人看了一眼後便無法自拔，進而展開追求。

▍第二名：處女女

處女女顏值非常高，平時會給人一種清冷的氣質，雖然平時人緣不是最好的，但也有一群好友，但很多男性朋友和她們相處久了後，就會不知不覺被外表和特質給吸引而愛上。

▍第一名：天秤女

天秤女一向溫文儒雅，顏值也很高，她們不僅脾氣好，對待朋友更是如此，所以人緣非常好，而因此很容易受到旁人的喜愛，加上她們天生麗質，走在路上許多人都會不自覺得看一眼。