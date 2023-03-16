即日起到3月23日，在苗栗市公所3樓藝文中心，聯合展出書法繪畫展。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

日本多治見市多治見西扶輪社和苗栗扶輪社為姐妹社，每年雙方會共同舉辦書法繪畫展，兩國各提供小學生作品展出，今年聯展即日起到3月23日，在苗栗市公所3樓藝文中心辦理，市公所歡迎各界人士同好前來觀賞，給予台、日學童鼓勵。

多治見西扶輪社成立於1966年，比苗栗扶輪社早4年成立，1974年8月3日由新竹扶輪社介紹和苗栗扶輪社結為姐妹社，雙方近50年來透過植樹、交換小學生書法繪畫展覽，加深台日親睦關係，多治見西扶輪社也珍惜至今透過這書畫展建立起來的情感，希望未來能更加緊密在一起。

每年書法繪畫展是兩國各提供小學生作品，在苗栗市公所3樓藝文中心辦理聯展，多年來苗栗市公所扮演著書法繪畫聯展的重要推手，促進台、日兩地小學生在成長過程中的藝術創作，被跨國同齡學童欣賞與看見。

今年度台灣方面展出的是由苗栗市、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、後龍鎮、西湖鄉、大湖鄉等各國小學生參賽的書法和繪畫，經專家學者評定的傑出作品，來自日本的則是岐阜縣多治見市立池田小学校學生的精心佳作。

多治見西扶輪社現任社長中島竹壽特別提到，苗栗市和多治見市的兒童書畫展交流，兩國累計今年有1萬人獲得獎狀表彰，所謂「繼續就是力量」，希望透過多年來的書畫交流，成為與苗栗市友誼的橋樑，而5月時將在多治見市公所北廳1樓畫廊舉辦書畫聯展，讓市民們觀看，他充滿期待。